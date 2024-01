Mann übergab sich aus fahrendem Auto - verletzt!

Die 30-Jährige saß am Freitag gegen 14.25 Uhr am Beifahrersitz eines Pkw, der gerade auf der Fernpassbundesstraße B179 in Reutte in Richtung Deutschland unterwegs war. Plötzlich wurde ihre schlecht und sie musste erbrechen, woraufhin sie die Beifahrertür öffnete und sich zum Übergeben mit dem Kopf und Oberkörper aus dem fahrenden Auto beugte.