Erzbischof sieht „große Aufgaben für Zukunft“

Am 12. Jänner 2014 feierlich eingeführt

Priestermangel, Kirchenaustritte, geringer werdende Geldmittel, Bedeutungsverlust der Kirche - „das sind alles Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen“, so der vormalige steirische Weihbischof, der am 12. Jänner 2014 feierlich in sein neues Amt in Salzburg eingeführt wurde. Auch der Auferstehungsglaube schwindet in Lackners Augen. Der Erzbischof „möchte die Sehnsucht im Menschen nach Gott wecken“.