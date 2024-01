Wo Eis selbst bei milden Temperaturen wächst

Kälte und Schnee sind in diesem Winter im Süden Österreichs bis dato zwar noch Mangelware, dennoch hat es der unermüdliche Gailtaler Eisbär Sepp Lederer abermals geschafft, den mächtigen Eisturm im Alpenvereinszentrum in Mauthen zu präparieren. Spektakuläre 28 Meter hoch ist der Turm, der in der Eiskletterszene als Alpiner Marterpfahl bekannt ist.