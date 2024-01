Mit Baseballschläger und Machete Wohnung gestürmt

Gegen 2 Uhr alarmierte die Klagenfurterin die Polizei und gab an, dass drei bewaffnete Personen in ihre Wohnung eingedrungen seien. Als mehrere Polizeistreifen am Tatort eintrafen, befanden sich die Tatverdächtigen, eine 22-jährige Frau sowie zwei Männer (26 und 27), noch in der Wohnung. „Sie waren mit einem Baseballschläger, einer Machete und einem Messer bewaffnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die drei Klagenfurter Geldschulden in geringer Höhe einzutreiben versucht haben“, heißt es seitens der Polizei.