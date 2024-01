Auto stürzte nach Crash Hang hinab

Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr war eine 19-jährige Frau in ihrem Pkw auf der L 200 unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr dort auch ein 53-jähriger Autolenker, allerdings in die Gegenrichtung. Im Gemeindegebiet von Reuthe geriet der Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Die junge Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, es kam zu einer seitlichen Streifkollision. Dabei stürzte das Auto des 52-Jährigen durch die Wucht des Aufpralls über eine Böschung und mehrere Meter einen Hang hinab. Der zweite Unfallwagen krachte gegen eine Begrenzungsmauer und kam dort zum Stillstand.