Messerattacke - dann gab Wiener Polizei Schuss ab

Einen Messerstich in den Oberkörper hatte am Donnerstag in Wien-Favoriten in der Erlachgasse ein Mann (27) erlitten. Der Mann war mit einem 29-Jährigen in einen Streit geraten, woraufhin dieser ihn mit der Waffe attackiert haben soll. Der Angreifer ergriff die Flucht, auch ein Schreckschuss konnte ihn zunächst nicht stoppen