Stier nimmt jetzt richtig Fahrt auf

Auch am dritten und letzten Vorrundentag beim Salzburger Stier blieben die ganz großen Überraschungen aus. Bis auf ein schwaches Puch kamen die Favoriten immer weiter, die samstägige Zwischenrunde verspricht viel Spannung. „Da treffen wir dann auf echte Gradmesser, das wird spannend“, weiß Grödig-Trainer Arsim Deliu, der mit seiner Truppe makellos in der Gruppe geblieben ist, dass es jetzt erst so richtig los geht.