Ex-Verfassungsschutzchef plant eigene Partei

Wird aus Verein nun eine Partei?

Bei der Mitgliederversammlung der Werteunion am 20. Jänner in Erfurt könnte über eine Übertragung des Namensrechts auf eine neu zu gründende Partei namens WerteUnion entschieden werden. Der bisherige Verein Werteunion soll demnach zu einem Förderverein werden, „der das Ziel verfolgt, konservative Politik in Deutschland zu unterstützen“, wie Maaßen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.