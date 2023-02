CDU will Ex-Geheimdienstchef aus Partei werfen

Die CDU-Führung in Deutschland will Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen aus der Partei werfen. Der Bundesvorstand habe einstimmig beschlossen, ein Verfahren zum Parteiausschluss einzuleiten, sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (CDU) am Montag. Zudem seien ihm „mit sofortiger Wirkung“ bereits die Mitgliedsrechte entzogen worden.