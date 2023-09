„Migranten sind keine Lösung für Geburtenrückgang“

Ein Bevölkerungsrückgang sei grundsätzlich kein Schicksal, sondern eine Wahl, sagte Meloni laut italienischen Medien weiter. Die Ministerpräsidentin nahm am Donnerstag an einem „Demografie-Gipfel“ in Budapest (Ungarn) teil. Ungarn lobte sie dabei als positives Beispiel für einen „entschlossenen Kampf zur Verteidigung der Familien, der Identität und all der Dinge, die unsere Zivilisation ausmachen.“