„Brummis“ über Brenner rückläufig, Pkw legten zu

Deutlich mehr Autos, dafür aber weniger Transit-Lkw über den Brenner - so lautet grob zusammengefasst die Bilanz der Hauptmautstelle Schönberg, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Exakt 11.677.455 Pkw zählten die Asfinag-Mitarbeiter im Vorjahr und somit um 495.539 bzw. 4,43 Prozent mehr als im Jahr 2022. Umgekehrt der Trend bei den Lkw: Rollten 2022 noch 2.480.125 „Brummis“ über den Brenner, waren es im Vorjahr „nur“ 2.401.601, also um genau 78.524 bzw. 3,17 Prozent weniger.