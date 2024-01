Salzburg besiegt Black Wings Linz im Schlagerspiel

Viele Tore und eine Entscheidung in der Overtime bekamen die Zuseher in Innsbruck zu sehen. Gordon Green fixierte in der 5. Minute der Verlängerung den 4:3 Heimsieg der Haie. Schlusslicht Graz musste indes den nächsten Rückschlag hinnehmen. Die 99ers unterlagen in Ljubljana deutlich mit 1:5. Ein klarer 4:1-Heimsieg gelang den Pioneers Vorarlberg gegen Bozen.