Krise von Henrik Kristoffersen: Das ist der Grund!

Wie verhext, als ob ein Fluch auf ihm liegen würde - kaum etwas scheint übrig zu sein von der brillanten Leichtigkeit und der gnadenlosen Sieg-Fähigkeit von Ski-Superstar Henrik Kristoffersen! Nachdem der Norweger noch in der vorigen Saison noch in Garmisch und Wengen die Weltcup-Slaloms gewonnen sowie Slalom-Gold bei der WM in Courchevel/Méribel erobert hatte, gelang ihm heuer noch keine einzige Podest-Platzierung. Coach Jörg Roten verrät nun: Das liege auch an den neuen Ski-Schuhen aus dem Hause Van-Deer von Marcel Hirscher …