Pinkelnig hofft in Villach auf weitere „Jauchzer“

Druck macht sich die Vorarlbergerin keinen: „Ich will so weit und so gut springen, dass mir ein Jauchzer auskommt und ich mit den Fans im Zielraum feiern kann. Wenn ich eine Freude habe, jauchze ich oft - das kann auch beim Klettern oder Tiefschnee-Fahren sein.“ Für die Skisprung-Mädels wird es eine große Umstellung - nach dem Monsterbakken in Oberstdorf wartet die kleine Normalschanze in Villach mit einem Schanzenrekord von 97,5 Metern. Pinkelnig: „Aber mein Absprung ist gut, und ich weiß, wie es in Villach geht.“