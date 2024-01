Super-Adlerin Eva Pinkelnig gewinnt in Oberstdorf

Was für ein Start ins Jahr 2024: Die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig hat am Neujahrstag das zweite Springen der „Two Nights Tour“ für sich entschieden! Die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison setzte sich in Oberstdorf im zweiten Springen nach ihrem Comeback 2,7 Punkte vor Abigail Strate aus Kanada und 10,5 Punkte Jacqueline Seifriedsberger durch. Die „Two Nights Tour“ schloss Pinkelnig hinter Nika Prevc (SLO) auf Rang 2 ab.