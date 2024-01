„So war der Besuch der schwedischen Prinzessin“

Begrüßt hat die singende Wirtin von der Sonnbergstuben Rosi Schipflinger ihren adeligen Gast mit den Worten, „Grüß Gott Frau Prinzessin“, wie sie uns verriet. Nachsatz: „Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich das so gehört.“ Egal, es kam bei ihr von Herzen und bei Prinzessin Madeleine von Schweden bestimmt auch so an.