Geldstrafen: Skandal-Derby mit blamablem Vorspiel

Auf der Rückreise wollten diesen, so die Annahme der Polizei, rund 40 einheitlich gekleidete und vermummte Sturm-Hooligans in der Alten Poststraße in Graz abfangen. Doch die Beamten kamen ihnen auf die Spur. Mehrere Streifen fuhren zum Tatort, um die Gruppe aufzulösen. Was auch gelang, die Vermummten rannten in alle Richtungen davon. Unter anderem auch auf die Straße, wodurch es zu tumultartigen Szenen kam - Autos mussten notbremsen und ablenken, um keinen zu erwischen. Natürlich sorgte die Aktion auch für größtes Aufsehen unter den Anrainern.