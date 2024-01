Kalajdzic: Für EURO bleibt jetzt nur die „Flucht“

Leihe mit Kaufoption?

Zumal die Hessen mächtig aufrüsten. Gestern präsentierte Frankfurt bereits offiziell Donny van de Beek als ersten Winterneuzugang. Der Niederländer wurde von Manchester United, wo er kaum zum Zug kam, vorerst ausgeliehen. Eine Situation wie bei Kalajdzic. Auch Van de Beek muss an sein EURO-Ticket denken. Im Juni will er mit den Oranje auf Österreich treffen, bis dahin könnte er in Frankfurt Kalajdzic mit Bällen füttern. An einer Leihvariante mit Kaufoption wird gefeilt, in England hat Kalajzdic noch bis 2027 Vertrag.