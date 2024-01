Ein Jahreswechsel ohne tödliche Böllertragödie

Bub an Hand verletzt

In Wiener Neustadt zog sich ein Zwölfjähriger kurz nach Mitternacht beim Wegräumen eines abgebrannten Feuerwerkskörpers die schwersten Wunden an Silvester zu: Aus bisher unbekannter Ursache explodierte der Gegenstand in seiner linken Hand und verletzte ihn dabei auch am Auge und im Bauchbereich. Der Bub wurde ins Spital gebracht. Ebenfalls schwerer verletzt wurde eine 31-Jährige bei der Detonation eines Feuerwerkskörpers in Gumpoldskirchen. Die Frau aus dem Bezirk Mödling wurde mit Verletzungen an der Schläfe und dem Ohr ins Krankenhaus eingeliefert.