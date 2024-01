Mehr Verkehrstote: Ablenkung ist ein Hauptgrund

Niedrigster Wert wurde im Pandemie-Jahr erreicht

Auch in Tirol waren mehr Opfer zu beklagen als in den Jahren zuvor. 35 Menschen verloren 2023 bei Unfällen auf den heimischen Straßen ihr Leben. Das sind um sechs mehr als im Jahr davor. Kein Trost ist es, dass es auch schon Jahre mit deutlich mehr Verkehrstoten gab. Besonders schlimm war es 2015 mit 54 Opfern. Der niedrigste Wert seit 2010 wurde im Pandemie-Jahr registriert. 2020 kostete der Straßenverkehr in Tirol 26 Menschen das Leben.