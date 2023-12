Djokovic feiert Team-Sieg mit Party auf dem Platz

Novak Djokovic hat das serbische Team beim United Cup in Perth zum Auftaktsieg gegen China geführt und ist mit einer kleinen Party auf dem Tennisplatz ins neue Jahr gestartet. Der Weltranglistenerste gewann am Sonntag zunächst sein Einzel gegen Zhang Zhizhen mit 6:3, 6:2. Nach dem 4:6, 2:6 von Olga Danilova gegen Zheng Qinwen setzte sich der 36-Jährige an der Seite der Teamkollegin im Mixed-Doppel mit 6:4, 1:6, 10:6 wenige Minuten vor Mitternacht in Australien durch.