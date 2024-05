Nadal: „Es war in jeder Hinsicht ein harter Tag“

Die Generalprobe für die am 26. Mai beginnenden French Open ging damit komplett in die Hose. Der 37-Jährige hat an der Niederlage ordentlich zu nagen. Denn plötzlich betont er: „Ich habe für Paris zwei Möglichkeiten. Die eine ist zu sagen: ‘OK, ich bin nicht bereit, ich spiele nicht gut genug.‘ Die andere ist zu akzeptieren, wie ich heute bin, und daran zu arbeiten, dass ich in zwei Wochen in einer anderen Form bin.“