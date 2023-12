Die beliebtesten Artikel der „Kärntner Krone“ 2023

Der Brenner auf Facebook

Social Media spielt nicht nur mit unseren Emotionen und erinnert uns an Geburtstage selbst enferntester Bekannter. Für viele ist Facebook oft die einzige Informationsquelle. Doch weder Giftschlangen, Siloballen oder Erdbeben interessierten dort so viele Menschen wie die Zwangspause einer kulinarischen Institution in Kärnten.