Gasthaus Mochoritsch macht ein Jahr Pause

„Es war keine leichte Entscheidung“, sagt Hannes Jernej, der mit seiner Familie die Mochoritsch-Lokale in Griffen, St. Kanzian und Rückersdorf betreibt. Traditionellerweise ist das Stammhaus in Rückersdorf immer im Mai in die Saison gestartet. Doch das ist heuer leider nicht der Fall.