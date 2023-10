Höchstrichter verbannen Siloballen von den Wiesen

Der Bauer war von Umweltschützern angezeigt worden, weil er das in Folie eingewickelte Futter - in erster Linie handelt es sich dabei um Gras oder Mais - nicht auf seinem Hof, sondern auf einer Wiese außerhalb des Siedlungsgebietes gelagert hatte. Der Landwirt erhob gegen die Anzeige Einspruch und verwies darauf, dass auch andere Bauern ihre Siloballen auf diese Art lagern, es also der guten landwirtschaftlichen Praxis entspreche.