62 Punkte machten ihn zum TikTok-Star

Die meisten Aufrufe auf TikTok erzielte das Video über seine Bestmarke von 62 Punkten. Gelungen ist ihm das bei einer Partie in der US-College-Liga, den Beweis liefert er selbst mit dem Spielbericht. Ob ihm so etwas auch in Österreich gelingen kann? „Das könnte schon möglich sein, aber sehr schwer“, so die Nummer 12 der heimischen Scorer-Liste, „hier sind die Teams defensiver orientiert.“