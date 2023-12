Für Grazer Brötchen-Kaiser läuft es wie geschmiert

Das Brötchengeschäft läuft wie geschmiert - das sieht man im wahrsten Wortsinn schon an Frau Gerlinde: Sie ist für die Currybrötchen verantwortlich und streicht sie so rasant und geschickt glatt, dass man mit dem Schauen gar nicht nachkommt. Dabei lacht sie fröhlich. Überhaupt scheint die Stimmung hier in der Stempfergasse in Graz prächtig zu sein - trotz Riesenstress, obwohl es überall wurrlt und alle eifrig am Werken sind.