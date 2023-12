Traktor-Coup in Kärnten gibt Rätsel auf

Ein Traktor der Marke Steyr Type 188 schwarz lackiert, ein Traktor der Marke Kubota Type B7100, ein Rasenmähertraktor der Marke Kubota Type G23, zwei dreirädrige Elektrobikes der Marke Eco Move, eine Kippmulde, einen Hochhubwagen, eine Wurzelstockfräse und vier Rasenmäher: All das ist aus einer versperrten Werkstätte eines Feriencamps in Döbriach am Millstätter See gestohlen worden.