2024 - das Mega-Sportjahr

In nur noch wenigen Stunden ist es so weit. Dann beginnt beim Österreichischen Pool-Billardverband in Klagenfurt das Jahr eins nach Sportdirektor Markus Pfistermüller, nachdem dieser wegen „persönlicher Angriffe per Textnachrichten und Beleidigungen und Denunzierung in Sozialen Medien“ sein Amt nicht mehr weiterführen wird. Quasi der erste „Paukenschlag“, wie ein großes Vorarlberger Online-Portal es ausdrücken würde, im Sportjahr 2024, das auch abseits des grünen Filztisches ein ganz besonderes zu werden verspricht. Unmöglich, all die herausragenden Sportereignisse des kommenden Jahres aufzuzählen, aber glücklicherweise stehen sogar 366 Tage zur Verfügung, um all die Mega-Events, die jetzt bereits ihre Schatten vorauswerfen, optimal zu platzieren.