David Alaba: „Eine der größten Herausforderungen!“

David Alaba hat sich knapp zwei Wochen nach seiner schweren Knieverletzung erstmals selbst zu Wort gemeldet! „Es hat eine Weile gedauert, um zu verarbeiten, was letzte Woche passiert ist“, schrieb Österreichs Fußball-Star am Freitag auf Instagram. „Ich bin schon einigen Herausforderungen in meiner Karriere gegenübergestanden, aber diese ist wohl eine der größten bisher.“