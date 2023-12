Silvesternacht: Viel Tierleid zum Jahreswechsel

„Viele fragen schon Wochen davor um Tipps, wie sie ihrem Liebling, der panisch wird, helfen können“, sagt Thomas Mrkor, Veterinär und Obmann des Landestierheimes in der Grazer Grabenstraße. Dort könne man die Problematik in Grenzen halten: „Wir haben aktuell 20 Hunde und sind, völlig unüblich für diese Zeit, so voll, dass wir an Kapazitätsgrenzen stoßen. Wegen der Kälte sind derzeit aber alle drinnen, keiner muss die Nacht draußen verbringen.“ Und, so bestätigt Tierheimleiterin Susanne Bräuer, es werden Kontrollgänge gemacht, „zum Glück ist es in unserer Gegend eher nicht so arg mit der Schießerei“. Leider ist das nicht in allen Tierheimen so möglich, dass alle ins Haus gebracht werden können. Aber abgesehen davon, ist die Knallerei rund um Tierheime ohnehin verboten!