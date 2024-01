Grüner Minister ruft SPÖ und ÖVP zu Versöhnung auf

„Mein Appell an ÖVP und SPÖ ist es, dass sie koalitions- und gesprächsfähig sein müssen miteinander, sonst ist es bald aus mit den Koalitionsvarianten. Wir Grüne arbeiten jedenfalls daran, dass die konstruktiven Kräfte in Österreich wieder näher zusammenrücken - egal ob in der Politik oder in der Zivilgesellschaft.“