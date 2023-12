Israels Armee weitet Angriffe in Khan Younis aus

20 Tote bei Angriff auf Wohnhaus

Bereits am Mittwoch hatte es nach Angaben der Sanitäter und des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums beim Bombardement eines Wohnhauses in Khan Younis mehr als 20 Tote gegeben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man gehe dem neuen Bericht nach. Bei einem weiteren israelischen Angriff auf ein Gebäude in der Nähe des Al-Amal-Krankenhauses in Khan Younis waren am Donnerstag zehn Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden, hatte der Palästinensische Rote Halbmond mitgeteilt.