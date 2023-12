Adelboden braucht „ganz dringend Unterstützung“

In diversen Schweizer Medien bahnen sich gerade Fotos von der Piste den Weg an die Internet-Oberfläche. Überbordend Frohsinn verströmend muten sie nicht eben an. Kaum mehr als etwas Ähnliches wie ein weißes Band zieht sich durch das fast durchwegs grüne Drumherum von oben nach unten. „Bis zum Zielhang ist die Piste zwar schon vorhanden, aber da existiert nicht einmal eine Grundpiste“, lässt sich im „Blick“ ein Leserreporter zitieren.