Hundebesitzerin: „Flüchte zu Silvester ins Hotel“

Illegale Böller sind auch in der Donaustadt ein Problem. Kriminelle Jugendbanden in Essling und Hirschstetten terrorisierten dort ganze Grätzel. Dabei werden immer wieder auch Feuerwerkskörper gezündet - wir berichteten. Am Bibernellweg haben unbekannte Täter erst vor ein paar Tagen eine öffentliche WC-Anlage in die Luft gesprengt. Dabei wurde die Metalltüre durch die Druckwelle etwa 25 Meter vom Gebäude weggeschleudert. Der Sachschaden ist enorm. „In der Maschlgasse zündeten Jugendliche direkt vor der Haustüre einer jungen Familie mit einem 17 Monate alten Kind einen Böller“, klagt Anrainer Lukas H. an. Viele Anrainer zittern jetzt vor der letzten Nacht des Jahres.