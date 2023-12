Mafia-Mord in Kärnten: Lebt der Killer unter uns?

Schock für einen Schwammerlsucher am 29. Juni 2004 am frühen Nachmittag in einem Waldstück bei Reigersdorf in der Gemeinde Magdalensberg: Auf der Suche nach Pilzen stieß der 33-Jährige auf einen nackten Männerkörper. Offensichtlich tot. Und wie sich später bei der Obduktion herausstellte, mit drei Kopfschüssen hingerichtet. Nachdem er heftige Schläge hatte einstecken müssen.