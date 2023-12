„Für immer“ erzählt von einer Liebe bis in den Tod

Nichts in diesem Streifen ist Pose, alles ist gelebter Alltag, wenn Dieter z. b. seiner Frau hilft, die Strümpfe auszuziehen und nie wird er von ihrer Seite weichen. Wie hier ein gemeinsamer Weg in all seinen kleinen Momenten sichtbar wird, eingefangen von einer diskreten Kamera, ist auf unspektakuläre Weise zutiefst berührend. Liebe ist Begleitung.