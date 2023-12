In den Ländern steht die nächste Eskalation bevor

Die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen machen betroffen. Sie sind aber nur ein kleiner Auszug der Tragik und des Leids, welches Millionen von Menschen auf dieser Welt widerfährt. Krone+ hat sich angesehen, wo im Jahr 2024 die weltweiten Krisenherde liegen werden und wer bzw. was die Hauptschuld an den humanitären Notsituationen trägt.