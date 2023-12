Kater war vier Wochen in unbewohntem Haus gefangen

Vier lange Wochen suchte die Wienerin Franziska Stauber verzweifelt nach ihrem spurlos verschwunden Kater „Smokey“, keine Sekunde dachte sie daran, ihren Liebling aufzugeben. Zuletzt vermutete die zweifache Mutter sogar einen Diebstahl ihrer geliebten Rassekatze und setzte einen Finderlohn in Höhe von 1000 Euro aus. Kurz vor Weihnachten dann das Wunder: „Smokey“ tauchte in einem benachbarten Kleingartenhaus auf. Stark dehydriert - aber am Leben!