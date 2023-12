29 Menschen starben heuer auf Kärntens Straßen

Handy am Ohr wirkt wie Bier oder Wein

Wer mit dem Handy am Ohr telefoniere, so VCÖ-Expertin Lina Mosshammer, reagiere so schlecht wie ein Alko-Lenker mit 0,8 Promille. Allein die Kärntner Polizei hat im Vorjahr 8219 Handy-Delikte im Straßenverkehr geahndet. Handy-am-Steuer soll laut VCÖ ins Vormerksystem aufgenommen werden, wie es in zahlreichen EU-Staaten bereits üblich ist.