Mit pikanten Palatschinken-Röllchen ins neue Jahr

Genau genommen stehen zweierlei gefüllte Kräuter-Palatschinken auf dem Plan. Einerseits bereitet Schneemann eine Füllung aus Topfen zu, traditionell mit Knoblauch und Kräutern. Andererseits werden die Palatschinken mit einer mediterranen Füllung gezaubert - mit Frischkäse, getrockneten Tomaten, Oliven, Rucola etc. Die Produkte liefert der Betrieb Milchkandl aus Nöhagen in Weinzierl am Walde.