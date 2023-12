Keine Hinweise auf geplanten Anschlag in Wien

In Österreichs Hauptstadt hat der Verfassungsschutz am Samstag mindestens drei Festnahmen bei einem islamistischen Netzwerk durchgeführt. Dieses soll länderübergreifend agiert und die Anschlagspläne erörtert haben. Eine Behördensprecherin sagte am Sonntag aber: „Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte, dass ein Anschlag in Wien unmittelbar bevorgestanden wäre.“ Bei den Männern wurden Hausdurchsuchungen und Datenträger sichergestellt, die noch ausgewertet werden müssen.