Heimatforscher hat „Stille Nacht“ in den Genen

Forschungsarbeit an „Stille Nacht“ wird fortgeführt

Mohr und der Lehrer Franz Xaver Gruber, die beiden Schöpfer des Liedes, ahnten nicht, dass ihr aus einer Notlage heraus entstandenes Werk einmal so eine globale Bedeutung erlangen würde. „Ich finde immer wieder etwas in Bezug auf das Lied, was bisher nicht bekannt war und werde in dieser Sache natürlich weiter forschen“, erklärt Reiter abschließend.