Das große Knie-Zittern hat Eva nur auf der Bühne

Schleppender Vorverkauf

Die Two-Nights-Tour ist ein Vorgeschmack auf die für den nächsten Winter geplante Vierschanzen-Tournee für Damen. Noch läuft der Vorverkauf schleppend. Nach Angaben der Organisatoren vom Freitag sind bislang 3500 Tickets für das Springen in Garmisch-Partenkirchen und 3000 Karten für den Wettbewerb an Neujahr in Oberstdorf verkauft. Bei den Herren ist das Auftaktspringen in Oberstdorf (29. Dezember) schon seit Wochen mit rund 25.000 Fans ausverkauft.