Guterres gedenkt Toten und legt gegen Israel nach

Kritik an Israel

In einem weiteren Post kritisierte Guterres erneut das Vorgehen Israels in dem Konflikt. „Die Art und Weise, in der Israel diese Offensive durchführt, schafft riesige Hürden für die Verteilung von humanitärer Hilfe in Gaza“, schrieb er. Um humanitäre Hilfe effektiv nach Gaza zu bringen, brauche es unter anderem Mitarbeiter, die in Sicherheit arbeiten könnten.