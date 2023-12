Nicht nur in Russland, sondern auch in Israel müssen sich Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner vor der Polizei und Justiz in Acht nehmen. „Man muss sehr vorsichtig sein. Es ist im Moment fast unmöglich, in Israel zum Frieden aufzurufen“, sagt Aktivistin Roni. Sie berichtet von Festnahmen, Schikanen und gar Todesdrohungen.