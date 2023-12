Kunst ohne Schleimspur: „Tier und Mensch“

Beinahe in Reih und Glied lässt Arno Jungreithmeier unzählige Nacktschnecken am Rinderstand kriechen. Glänzend und glitschig anmutend strecken sie ihre Fühler aus, um etwas Unbekanntem zu folgen. Scheinen sie aus Metall geformt, bestehen sie doch aus Kartonagen von chinesischen Bildschirmen, wodurch sie in einer menschlich-zivilisatorischen Errungenschaft eingehüllt, ja vielleicht gefangen sind - ganz ohne Schleimspur