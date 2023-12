Amoklauf: Prag unter Schock ++ Mordverdacht

Nach dem schlimmsten Gewaltverbrechen in der Geschichte der Tschechischen Republik herrscht im Land tiefer Schock. Und: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der leblose Körper eines Mannes auf einem Bürgersteig gefunden. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Freitag den 22. Dezember, mit Moderatorin Stefana Madjarov.