Zwei Alkohol-Unfälle innerhalb von einer Stunde

Schlug hier die feuchtfröhliche Weihnachtszeit zu? Gleich zwei Unfälle mit Alkoholeinfluss passierten Donnerstagabend in Oberösterreich. In St. Lorenz kollidierte ein 32-jähriger Alkolenker mit einem Auto im Gegenverkehr und in Mattsee rammte eine 36-Jährige einen Straßenleitpflock und eine Schneestange.