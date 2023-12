US-Komiker Jo Koy wird Gala moderieren

„Barbie“ neunmal nominiert

Die Nominierungen für die Golden Globe Awards in 27 Film- und Fernsehkategorien waren vorige Woche verkündet worden. Die grelle Satire „Barbie“ von US-Regisseurin Greta Gerwig geht mit neun Nominierungen als Favorit ins Rennen, das Drama „Oppenheimer“ von Christopher Nolan über den Erfinder der Atombombe hat acht Gewinnchancen, gefolgt von „Killers of the Flower Moon“ und „Poor Things“ mit jeweils sieben Nominierungen.